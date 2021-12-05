عمر قرادة .. المنافسين بس يعرفوا أن البطل الأردني موجود ما بيفكروا بالدهب

تمكن لاعب المنتخب الأردني البارالمبي لرفع الأثقال عمر قرادة من اقتناص الميدالية الذهبية في بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة الجورجية تبليسي

البطل الأردني قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين

"في هذه البطولة لعبت مع عشرين دولة في وزني بس يعرفوا ان البطل الأردني موجود ما بيفكروا بالدهب بيفكروا بالميدليات التانية الفضة والبرونز وطبعا هذا مش غرور من حمدالله هذا استمرار تمرين والتزام "

قرادة أشار أيضا أن هذه الميدالية هي الرابعة العالمية له

حيث توج مؤخراً بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو بإحراز المركز الأول في بطولة العالم ضمن فئة وزن تحت 49 كيلو جرام