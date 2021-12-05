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هاو بعد الانتصار الأول: نيوكاسل "السعودية" يستطيع تجنب الهبوط

الرياضة

هاو بعد الانتصار الأول: نيوكاسل
AFP OLI SCARFF
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قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إن فريقه يستطيع تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحث لاعبيه على البناء على فوزهم الأول هذا الموسم قبل عدة مباريات هامة قادمة.

ومنح هدف كالوم ويلسون نيوكاسل فوزا بنتيجة 1-0 على ضيفه بيرنلي أمس السبت ليتقدم فريق هاو من المركز الأخير ويحقق فوزه الأول في المحاولة رقم 15.

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وخلال ديسمبر الجاري سيلتقي نيوكاسل، خارج ملعبه مع ليستر سيتي وليفربول قبل أن يستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب ومانشستر يونايتد.

وقال هاو" "بالتأكيد يمكننا تجنب الهبوط.. ولا يزال أمامنا طريق طويل لكني أثق بما نقوم به حاليا.

وتابع: "الثقة عامل أساسي في عالم الرياضة وكان ينقصنا ذلك لكن الفوز على بيرنلي يلعب دورا كبيرا في إعادة بناء الثقة".

وأضاف هاو: "جدول المباريات لا يبدو رحيما لكن بوسعنا الصمود عن طريق التعامل مع كل مباراة على حدة..".

ويحتل نيوكاسل النادي الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمار السعودي، المركز 19 وقبل الأخير وسيلتقي مع ليستر سيتي الأحد المقبل.

المصدر: "رويترز"

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