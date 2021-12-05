نجم ميلان بن ناصر: ليفربول يمنعنا من الاحتفال

علق النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، على فوز فريقه بهدفين نظيفين على ساليرنيتانا، في الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشارك بن ناصر في الشوط الثاني من المباراة، كبديل للفرنسي تيموي باكايوكو.

وبهذه النتيجة، تصدر ميلان ترتيب فرق "الكالتشيو" بإجمالي 38 نقطة مبتعدا بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه إنترميلان.

ونشر بن ناصر، على حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة له من المباراة، وعلق عليها: "انتصار مهم ولكن ليس هناك وقت للاحتفال. تنتظرنا معركة جديدة يوم الثلاثاء".

Vittoria importante ma non c’è tempo per festeggiare.



Martedì ci aspetta una nuova battaglia! ⚫️🔴 #ForzaMilanpic.twitter.com/sVpmrOz3i5 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) December 4, 2021

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وينتظر ميلان مواجهة هامة الثلاثاء المقبل، أمام ضيفه ليفربول، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ6 والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ميلان لتحقيق الفوز على ليفربول في المباراة المقبلة من أجل ضمان التأهل، على أمل التعادل بين أتلتيكو مدريد وبورتو في المباراة الأخرى، أو فوز "الروخيبلانكوس" بفارق هدف.

المصدر: twitter/IsmaelBennacer