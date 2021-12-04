ريال مدريد يواصل تحليقه في الصدارة بثنائية في شباك ريال سوسيداد (فيديو)
حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وحملت ثنائية "الميرينغي" توقيع كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور والصربي لوكا يوفيتش في الدقيقتين 47 و57 على التوالي.
- الدوري الاسباني - الجولة 16.— هيثم💙| (@hythm815610011) December 4, 2021
- ريال سوسيداد 0 ✘ 1 ريال مدريد |
- هدف فينسيوس🔥⚽️🎥.#ريال_مدريد_سوسيدادpic.twitter.com/zJm5nBO8Ga
-— N ? (@Cc__Rr__7) December 4, 2021
هدف يوفيـتش الثـاني . 🤍💪🏽#ريال_مدريد_سوسيدادpic.twitter.com/v4i8Prb4Ep
وبهذا الفوز، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 39 نقطة معززا صدارته بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية الذي حقق فوزا ثمينا في وقت سابق اليوم على فياريال بهدف دون مقابل.
HIGHLIGHTS | @vinijr and Luka Jovic fire @realmadriden to their sixth consecutive win in #LaLigaSantander! 🤍🔝 pic.twitter.com/ACNO0o0GKo— LaLiga English (@LaLigaEN) December 4, 2021
وفي بقية المباريات تعرض أتلتيكو مدريد للخسارة في عقر داره أمام ريال مايوركا ليتجمد رصيده عند 29 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع مفسحا المجال لتقدم ريال بيتيس (30 نقطة) إلى المركز الثالث بعد فوزه على برشلونة صاحب المركز السابع (23 نقطة) بهدف دون مقابل على ملعب "الكامب نو".
#LaLigaSantander LEADERS! 👊 pic.twitter.com/V4bLdQYUjV— LaLiga English (@LaLigaEN) December 4, 2021
في المقابل، توقف رصيد ريال سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
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