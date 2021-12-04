اشتباكات بين جمهور ناديي الشرطة وأربيل خلال الدوري العراقي

أفاد مراسل RT في العراق اليوم السبت بأن اشتباكات وقعت بين جمهور ناديي الشرطة وأربيل خلال مباراة لكرة القدم في ملعب فرانسوا حريري بمحافظة أربيل.

وأظهر مقطع فيديو اشتباكات بين جمهور الناديين، فيما أشارت معلومات تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن جمهور نادي أربيل مزق العلم العراقي.

وأصدر نادي الشرطة بيانا صحفيا جاء فيه: "السيد رئيس الوزراء العراقيّ المحترم، السيد، وزير الداخلية المحترم، السيد وزير الشباب والرياضة المحترم، السيد رئيس اللجنة الأولمبية المحترم، الأوساط الرياضية، الإعلامية، السياسية، وكل شرائح المجتمع العراقي البطل علم العراق أمانة في أعناقكم".

وأضاف: "تتقدم الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي بهذه المناشدة العاجلة لكم جميعا لإيقاف مهزلة المهازل التي حدثت ولا تزال تحدث في إحدى مدن عراقنا الحبيب (محافظة أربيل)، حيث قامت مجموعة من جمهور نادي أربيل بالاعتداء على إدارة وجمهور النادي، وتمزيق علم العراق الحبيب أمام مرأى ومسمع كل مسؤولي المحافظة، في ظاهرة بدت تتكرر في كل مناسبة رياضية من دون أن تجد من يتوقف عندها".

وتابع: "لذلك، ودفعا لضرر مستقبلي لا تتحمل عواقبه وردود أفعاله، نحمل مسؤولي الإقليم (إقليم كردستان) سلامة وأمن جماهير وفريق النادي الذي ما زال حتى الآن في مقر إقامته".

وختم: "نطالب اتحاد الكرة باتخاذ موقف حاسم لإحقاق الحق، وعدم التماهل في حسم الموضوع، وبخلافه فإننا كإدارة سيكون لنا موقف قانوني من كل التداعيات التي حصلت".

المصدر: RT