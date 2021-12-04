برشلونة يتجرّع مرارة الخسارة الأولى في عهد تشافي (فيديو)
تجرع برشلونة خسارة مريرة على أرضه وأمام جماهيره من ضيفه ريال بيتيس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ16 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل هدف المباراة الوحيد نجم ريال بيتيس خوان ميغيل خيمينيز لوبيز المعروف بـ"خوانمي" في الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.
#الدوري_الاسباني :— Th (@HD24p) December 4, 2021
#برشلونه 0 × 1 #ريال_بيتيس | قووووول ريال بيتييييس ⚽️🎥
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وهذه الخسارة الأولى للفريق الكتالوني في حقبة مدربه الجديد تشافي بعد أن استهل مشواره التدريبي الجديد مع "البلوغرانا" بفوز على إسبانيول بهدف دون مقابل ثم على فياريال بنتيجة 3-1 في "الليغا"، إضافة الى تعادل سلبي أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.
💚 @juanmi9395's goal earns @RealBetis_en first win at the Camp Nou in three years! #BarçaRealBetis highlights ⬇️ pic.twitter.com/BjrcwIVIPI— LaLiga English (@LaLigaEN) December 4, 2021
وبهذه الهزيمة، توقف رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع، فيما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 30 نقطة وصعد إلى المركز الرابع على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.
المصدر: RT
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