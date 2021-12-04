كأس العرب.. مصر تمطر شباك السودان بخماسية وتتأهل إلى ثمن النهائي (فيديو)

حقق المنتخب المصري فوزا عريضا على نظيره السوداني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب بكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية "الفراعنة" كل من أحمد رفعت وأحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش وحسين فيصل ومحمد شريف في الدقائق 4 و13 و31 و57 و78 على الترتيب.

فيديو | منتخب مصر تقدم 1 - 0 على السودان عبر أحمد رفعت في الدقيقة 4 .. #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/PGHHXCzlex — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021

فيديو | منتخب مصر تقدم 2 - 0 على السودان عبر أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء .. #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/8Jv05qtQRY — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021

فيديو | منتخب مصر تقدم 3 - 0 على السودان عبر محمود الونش في الدقيقة 31.. #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/epEbjdiF8W — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021

فيديو | منتخب مصر تقدم 4 - 0 على السودان عبر حسين فيصل في الدقيقة 57 .. #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/zGTxKl2ita — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021

فيديو | منتخب مصر تقدم 5 - 0 على السودان عبر محمد شريف في الدقيقة 78 .. #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/GsfemcsNxT — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021

وأنهى المنتخب السوداني المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبيه ياسر مزمل وفارس عبد الله في الدقيقتين 45 و53 على التوالي.

فيديو | الحكم يطرد ياسر مزمل لاعب السودان بعد العودة إلى الـ VAR في الدقيقة 45 من المباراة أمام مصر.. #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/OtVTADbSIQ — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021

فيديو | بعد 53 دقيقة .. السودان يلعب منقوصا من لاعبين بعد طرد فارس عبد الله فهل ستكون النتيجة ثقيلة لصالح مصر؟.. #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاسpic.twitter.com/lKrXE6n3Ud — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2021

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وبهذا الفوز العريض، رفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 6 نقاط وتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي.

ورافق المنتخب المصري إلى دور الثمانية نظيره الجزائري بعد فوزه في وقت سابق اليوم على منتخب لبنان بهدفين نظيفين.

في المقابل، ودع المنتخبان السوداني واللبناني البطولة رسميا بعد أن تلقى كل منهما خسارتين متتاليتين في دور المجموعات.

وستمثل الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، صراعا على صدارة المجموعة بين المنتخبين المصري والجزائري من جهة، وفرصة أخيرة لحفظ ماء الوجه بين المنتخبين اللبناني والسوداني من جهة ثانية.

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- مصر برصيد 6 نقاط

2- الجزائر برصيد 6 نقاط

3- لبنان بدون رصيد

4- السودان بدون رصيد

المصدر: RT