ميلان يصعد إلى صدارة "الكالتشيو" بثنائية في شباك ساليرنيتانا (فيديو)

حقق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه ساليرنيتانا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ16 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وحمل توقيع ثنائية "الروسونيري" نجميه الإيفواري فرانك كيسي والبلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقتين 5 و18 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة وصعد إلى الصدارة متجاوزا بنقطتين نابولي الذي يستضيف أتلانتا في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها.

الهدف الاول لميلان أمام ساليرنيتانا عن طريق فرانك كيسي 😍

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📹 @HD24ipic.twitter.com/04ltllUhsg — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) December 4, 2021

الهدف الثاني لميلان أمام ساليرنيتانا عن طريق أليكسيس ساليماكرس 😍

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📹 @HD24ppic.twitter.com/9NsMlf5jcF — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) December 4, 2021

في المقابل، تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 8 نقاط في المركز الـ20 والأخير على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT