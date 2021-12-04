ميلان يصعد إلى صدارة "الكالتشيو" بثنائية في شباك ساليرنيتانا (فيديو)
حقق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه ساليرنيتانا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ16 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وحمل توقيع ثنائية "الروسونيري" نجميه الإيفواري فرانك كيسي والبلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقتين 5 و18 على التوالي.
Fantastica vittoria per il @acmilan 🔚— Lega Serie A (@SerieA) December 4, 2021
I gol di #Kessie e #Saelemaekers portano 3 punti per i 🔴⚫#MilanSalernitana#SerieATIM💎 #WeAreCalciopic.twitter.com/9gm5Owc71i
وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة وصعد إلى الصدارة متجاوزا بنقطتين نابولي الذي يستضيف أتلانتا في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها.
الهدف الاول لميلان أمام ساليرنيتانا عن طريق فرانك كيسي 😍— أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) December 4, 2021
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📹 @HD24ipic.twitter.com/04ltllUhsg
الهدف الثاني لميلان أمام ساليرنيتانا عن طريق أليكسيس ساليماكرس 😍— أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) December 4, 2021
⚫️🔴
📹 @HD24ppic.twitter.com/9NsMlf5jcF
في المقابل، تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 8 نقاط في المركز الـ20 والأخير على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: RT
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