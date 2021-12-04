لاعبو زينيت يدخلون الملعب حاملين كلابا مشردة (فيديو وصور)

حمل لاعبو زينيت كلابا أثناء دخولهم إلى أرضية الملعب قبيل مباراتهم أمام الضيف روستوف ضمن الجولة الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقف لاعبو زينيت قبل انطلاق المباراة حاملين كلابا من دور رعاية الكلاب المشردة ضمن حملة "الكلاب مكانها أفضل في المنزل" لتشجيع الناس على مبادرة تربية هذه الكلاب في منازلها.

وفتح المجال أمام الجماهير الحاضرة الراغبة بالعودة إلى منازلها مصطحبة أحد الكلاب بتسجيل أسمائهم.

«Зенит» с хорошими мальчиками на поле – милота дня 😍🐶



Отличное начало матча 🤩 pic.twitter.com/AykxqI3deP — Матч ТВ (@MatchTV) December 3, 2021

ولقيت هذه اللفتة الطيبة من قبل نادي زينيت ولاعبيه صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام العالمية التي سلطت الضوء على المبادرة.

The Zenit players took to the pitch at the Gazprom Arena this evening accompanied by dogs from local shelters looking for a new home 🐶💙pic.twitter.com/bjFTvntw3i — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 3, 2021

The happiest pics you'll see on Twitter today 💙🐶🐾



📸 https://t.co/0Xrl0SttsXpic.twitter.com/eFmpZjQtHJ — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 4, 2021

يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ويتصدر زينيت الدوري الروسي برصيد 37 نقطة، فيما يحل روستوف في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

المصدر: rsport.ria.ru