 
مباشر
عاجل
مراسل RT: العثور على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة للقوات المخصصة لتأمين فعاليات الرئيس التركي

لاعبو زينيت يدخلون الملعب حاملين كلابا مشردة (فيديو وصور)

الرياضة

لاعبو زينيت يدخلون الملعب حاملين كلابا مشردة (فيديو وصور)
fczenit_en/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvul

حمل لاعبو زينيت كلابا أثناء دخولهم إلى أرضية الملعب قبيل مباراتهم أمام الضيف روستوف ضمن الجولة الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقف لاعبو زينيت قبل انطلاق المباراة حاملين كلابا من دور رعاية الكلاب المشردة ضمن حملة "الكلاب مكانها أفضل في المنزل" لتشجيع الناس على مبادرة تربية هذه الكلاب في منازلها.

وفتح المجال أمام الجماهير الحاضرة الراغبة بالعودة إلى منازلها مصطحبة أحد الكلاب بتسجيل أسمائهم.

ولقيت هذه اللفتة الطيبة من قبل نادي زينيت ولاعبيه صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام العالمية التي سلطت الضوء على المبادرة.

يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ويتصدر زينيت الدوري الروسي برصيد 37 نقطة، فيما يحل روستوف في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

المصدر: rsport.ria.ru

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا