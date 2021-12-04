الجزائري بودبوز يتوج بجائزة في الدوري الفرنسي
AFP PHILIPPE DESMAZES
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توج الدولي الجزائري رياض بودبوز البالغ 31 عاما بجائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر الماضي في صفوف فريقه سانت إيتيان الفرنسي.
وكشفت النادي الفرنسي عبر حسابه في "تويتر"، عن نيل النجم الجزائري صاحب القدم اليسرى نسبة تصويت بلغت 34.8 %، متفوقا بفارق بسيط على زميله التونسي وهبي خزري الذي حصل على نسبة 34.7 بالمئة من الأصوات.
🥇 Ryad #Boudebouz : 34.8 %— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 3, 2021
🥈 Wahbi #Khazri : 34.7 %
On était à ça 🤏 de voir le concept du 𝙑𝙀𝙍𝙏 𝘿𝙐 𝙈𝙊𝙄𝙎 tomber à l'eau. https://t.co/jhWoSUSkuv
وتأتي هذه الجائزة التي حظي بها بودبوز، بعد المردود الكبير الذي يقدمه هذا الموسم بألوان سانت إتيان.
المصدر: ASSEofficiel/twitter
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