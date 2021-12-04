 
مباشر

شاهد.. كاربنتر يسحق خصمه بضربة رأس مدمرة خلال 13 ثانية

الرياضة

شاهد.. كاربنتر يسحق خصمه بضربة رأس مدمرة خلال 13 ثانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvsg

أسقط الأمريكي كلايتون كاربنتر مواطنه رودني كيلوهي بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن بطولة LFA 119 للفنون القتالية المختلطة MMA في ولاية أريزونا الأمريكية.

واحتاج كاربنتر الملقب بـ"الإسمنت" إلى 13 ثانية فقط، لتوجيه ركلة رأس مدمرة نحو كيلوهي الملقب بـ "الكابتن"، ليطيح به أرضا في الجولة الأولى من النزال. 

إقرأ المزيد
لأول مرة.. نيبومنياشي يخسر أمام كارلسن بعد 6 مواجهات في أطول مباراة بتاريخ الشطرنج العالمي
لأول مرة.. نيبومنياشي يخسر أمام كارلسن بعد 6 مواجهات في أطول مباراة بتاريخ الشطرنج العالمي

بهذا حقق الأمريكي البالغ 25 عاما فوزه الخامس على التوالي دون أي خسارة.

وهو النزال الثالث الذي يخوضه كاربنتر ضمن بطولات LFA، وقبل أن يبدأ مسيرته المهنية، تنافس كاربنتر ضمن نزالات MMA للهواة. 

المصدر: mmafighting

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا