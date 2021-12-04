شاهد.. كاربنتر يسحق خصمه بضربة رأس مدمرة خلال 13 ثانية
أسقط الأمريكي كلايتون كاربنتر مواطنه رودني كيلوهي بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن بطولة LFA 119 للفنون القتالية المختلطة MMA في ولاية أريزونا الأمريكية.
واحتاج كاربنتر الملقب بـ"الإسمنت" إلى 13 ثانية فقط، لتوجيه ركلة رأس مدمرة نحو كيلوهي الملقب بـ "الكابتن"، ليطيح به أرضا في الجولة الأولى من النزال.
Undefeated 𝘾𝙡𝙖𝙮𝙩𝙤𝙣 𝘾𝙖𝙧𝙥𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧 in :13 seconds 🤯 #LFA119— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) December 4, 2021
[ @LFAfighting | LIVE NOW | 📲 on #UFCFIGHTPASS ] pic.twitter.com/6KLLOhYevn
بهذا حقق الأمريكي البالغ 25 عاما فوزه الخامس على التوالي دون أي خسارة.
وهو النزال الثالث الذي يخوضه كاربنتر ضمن بطولات LFA، وقبل أن يبدأ مسيرته المهنية، تنافس كاربنتر ضمن نزالات MMA للهواة.
المصدر: mmafighting
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