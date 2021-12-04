رد عنيف من مدرب السنغال ضد كلوب: أنت لا تساوي شيئا دون نجومك الأفارقة

رد مدرب المنتخب السنغالي عليو سيسيه على تصريحات مدرب ليفربول يورغن كلوب "المثيرة للجدل"، الجمعة ، وشدد على أن المدرب الألماني يجب أن يكون "ممتنا للغاية" لنجومه الأفارقة.

وأثار مدرب "الريدز" الجدل مؤخرا، بسبب تصريحاته حول بطولة كأس أمم إفريقيا ووصفها بالبطولة "الصغيرة المقبلة".

وتمثل البطولة الإفريقية أزمة حقيقية بالنسبة إلى المدرب الألماني، الذي سيضطر إلى التخلي عن أشهر نجومه للمشاركة مع منتخبات بلادهم، يتصدرهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والكاميروني جويل ماتيب والغيني نابي كيتا.

ورد المدرب السنغالي عليو سيسيه على تصريحات كلوب: "أنا أحترم ليفربول لكني لا أحترم استخفاف كلوب بالبطولات الإفريقية. لقد وصل إلى ما هو عليه اليوم بسبب اللاعبين الأفارقة"، وفقا لموقع Sport Rations الإفريقي.

He is nobody without African stars – Senegal coach Cisse blasts arrogant Klopp https://t.co/HoRdy03KLo — Sports Ration (@SportsRation) December 2, 2021

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وأضاف سيسيه: "بدونهم، سيخسر كل نهائي يلعبه، حتى ينقذه صلاح وماني وماتيب، ويفوز بأول بطولة أوروبية في تاريخه، كيف يجرؤ على وصف البطولة الإفريقية بأنها صغيرة؟!".

وواصل سيسيه مهاجمة كلوب: "من هو؟ بطولة الأمم الإفريقية لا تقل أهمية عن كأس أوروبا".

وأشار سيسيه إلى أنه "سعيد للغاية" لأن لاعبه السنغالي ساديو ماني لا يزال متواضعا رغم أنه يلعب تحت قيادة "المدرب المتكبر" يورغن.

المصدر: newsfounded