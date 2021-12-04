كورونا يخطف نجما رياضيا لبنانيا بارزا

فجعت الكرة اللبنانية، صباح اليوم السبت بوفاة مدرب المنتخب سابقا والمدير الفني لنادي شباب الساحل محمد حمود متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".

وقد نعت الصفحة الرسمية لرابطة جمهور نادي شباب الساحل حمود عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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ورحل حمود بعد صراع مع المرض، جراء إصابته منذ حوالي شهر بفيروس كورونا.



وتوج الحاج حمود بكأس النخبة مع شباب الساحل، في عام 2019، بالإضافة إلى الوصول بالفريق إلى أفضل مركز في تاريخه بالدوري اللبناني، في الموسم الماضي، وهو المركز الثالث برصيد 27 نقطة.



كما يحتل شباب الساحل وصافة الدوري حاليا، برصيد 14 نقطة خلف العهد المتصدر.



ويعتبر الحاج حمود من اللاعبين التاريخيين لنادي النجمة، حيث كان أيقونته في تسعينيات القرن الماضي، كما درب العهد في فترة سابقة، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة في الوسط الكروي اللبناني.



وسريعا تقدمت كل الأندية اللبنانية، بتعازيها الحارة في وفاة الحاج محمود حمود، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "وكالات"