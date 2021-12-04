لأول مرة.. نيبومنياشي يخسر أمام كارلسن بعد 6 مواجهات في أطول مباراة بتاريخ الشطرنج العالمي

خسر الروسي إيان نيبومنياشي أمام النرويجي ماغنوس كارلسن في مواجهة حطمت الرقم القياسي ضمن الجولة الـ6 للمباراة النهائية بكأس العالم للشطرنج وذلك في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020.

واستمرت المواجهة بين بطل العالم الذي يدافع عن لقبه العالمي للمرة الخامسة والبطل الروسي 7 ساعات و 45 دقيقة واستغرقت 136 حركة.

بهذا حطمت المواجهة رقما قياسيا جديدا بين مباريات بطولة العالم بالشطرنج، ويعود تسجيل الرقم القياسي الأخير لعام 1978 خلال مباراة جمعت الروسي أناتولي كاربوف والسويسري من أصول روسية فيكتور كورتشنوي، عندما أجرى المتنافسان 124 حركة.

And with 125.Rd2 we have Carlsen and Nepomniachtchi playing the longest game in the history of the chess world championship matches!



The previous record of 124 moves belonged to Karpov-Korchnoi 1978, which ended in a stalemate. #CarlsenNepo#recordpic.twitter.com/WFHSkOU2h3 — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 3, 2021

بعد ست مباريات، تعادلا بخمس منها، تقدم كارلسن بنتيجة 3,5: 2,5 نقطة، على أن تقام المباراة السابعة اليوم السبت 4 ديسمبر.

وتستمر بطولة العالم التي انطلقت الجمعة الماضي حتى 16 من الشهر الجاري، وتقام على 14 جولة بمجموع جوائز تصل إلى مليوني يورو.

المصدر:RT