"مات"!! .. حقيقة "وفاة" حكم مباراة مصر والسودان قبل 24 ساعة على انطلاق اللقاء

نشر الصحفي المصري عصام شلتوت منشورا عبر حسابه في "فيسبوك"، يفيد بوفاة حكم مباراة مصر والسودان المقررة غدا السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب بكرة القدم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"عن طاقم تحكيم مباراة مصر والسودان، حيث سيديرها النيوزيلندي ماتيو كونجير (Matthew Conger الاسم المختصر مات)، ويعاونه ماكسيني تيفيدا وبرنارد أليو كحكمي تماس، وأندريس ماتياس كحكم رابع، فيما سيتواجد كيفين بلوم على تقنية الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه كريستيان جيتلمان ووكريستيان دينجرت وعبدالله الماري.

وكتب الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر صفحته في "فيسبوك" اليوم معلنا عن حكم المباراة المرتقبة:"مات كونجير حكما لمباراة مصر والسودان غدا".

ومن بعده كتب شلتوت: "وفاة حكم مباراة منتخبنا غدا مع المنتخب السوداني".

ويبدو أن المسؤول عن صفحة شلتوت في "فيسبوك" فهم الأمر بطريقة خاطئة، بسبب اسم الحكم الذي يعني "الوفاة" باللغة العربية.

ورد شلتوت بعد إثارة منشوره لكثير من الجدل والانتقاد والسخرية، قائلا:" عذرا اختلط على الأدمن الخبر السابق بشأن وفاة حكم مباراة غد .. أنا عصام شلتوت أعتذر لكم .. تحياتي يا أعظم جمهور".

شوبير نزل بوست إن حكم ماتش مصر والسودان إسمه مات كونجير

عصام شلتوت راح منزل بوست بينعى وفاة الحكم😂😂😂😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/0ZT5ebkpeo — زملكاوي 🇦🇹 👑💪 (@AhmedAt62198609) December 3, 2021

يحدث في مصر فقط .. حكم مباراة مصر و السودان بكرة اسمه مات كونجير .. الصحفي عصام شلتوت نزل خبر ان الحكم اتوفى و بعدين مسحها و لبسها في أدمن الصفحة pic.twitter.com/SUf3RjTRLY — Safa 🇵🇸🇪🇬 (@Safamahmoud74) December 3, 2021

بعد ان نشر "أحمد شوبير" ان الحكم "مات كونجير" هو حكم مباراة مصر غدا . اعتقد الصحفي عصام شلتوت ان الحكم قد "مات" فنشر خبر وفاته pic.twitter.com/ojMsHvMm6x — ۞🇲🇦 ياسين🇲🇦۞ (@rokho007) December 3, 2021

ورغم اعتذاره عبر حسابه في "فيسبوك"، خرج شلتوت ببث مباشر مكررا فيه اعتذاره، وأكد أن شابا كان يدير صفحته في يوم العطلة تسبب بهذا الخطأ الفادح.

المصدر: وكالات