"نسور قاسيون" يصعق "نسور قرطاج" بهدف مبكر في كأس العرب (فيديو)

فاجأ المنتخب السوري نظيره التونسي بهدف مبكر في المباراة التي تجمعهما في هذه الأثناء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

وسجل "نسور قاسيون" الهدف الأول في المباراة بعد 4 دقائق على انطلاق اللقاء عن طريق أوليفير قسكو بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد علي بن رمضان في الوقت بدل الضائع عقب حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد "VAR" لتدغله العنيف على السوري محمد العنز.

فيديو | بطاقة حمراء لمحمد علي بن رمضان لاعب #تونس .. هل تتفق مع قرار الحكم ؟ pic.twitter.com/AVQCzWEdr6 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2021

يذكر أن المنتخب السوري بحاجة للفوز في المباراة للمحافظة على حظوظه بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الإمارات بنتيجة 2-1، في المقابل حقق المنتخب التونسي فوزا عريضا في مباراته الأولى على موريتانيا بنتيجة 5-1، وفي حال حقق "نسور قرطاج" الفوز في مباراة اليوم فسيضمنون تأهلهم إلى الدور المقبل.

المصدر: RT