وفاة آخر لاعبي "المانشافت" الذين حققوا أول كأس عالم للمنتخب الألماني (صور)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة وفاة هورست إيكل الفائز بكأس العالم عام 1954 مع منتخب ألمانيا الغربية عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وكان إيكل آخر لاعب على قيد الحياة من التشكيلة المتوجة باللقب العالمي بعد الفوز بنتيجة 3-2 على هنغاريا في المباراة النهائية في العاصمة السويسرية بيرن.

كما كان واحدا من لاعبين اثنين فقط شاركا في جميع المباريات الست للمنتخب الألماني في النهائيات وكان اللاعب الأصغر سنا في المباراة النهائية أيضا.

وكان الفوز أول تتويج لألمانيا في البطولة التي فازت بلقبها ثلاث مرات بعد ذلك.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيانه: "يعبر الاتحاد الألماني لكرة القدم عن حزنه لرحيل هورست إيكل.. توفي بطل كأس العالم 1954 عن 89 عاما اليوم".

End of an Era:

Horst Eckel, the last surviving member of West Germany's 1954 World Cup winning team, has died at 89.

'Miracle of Berne' was part of Germany's post-war collective memory. pic.twitter.com/GzEXRJPVr5 — Karolos Grohmann (@karolosgrohmann) December 3, 2021

وتوج إيكل الذي شارك في 32 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا بلقب الدوري الألماني مرتين مع كايزرسلاوترن في عامي 1951 و1953 وخاض مع النادي 213 مباراة.

#Germany's last surviving member of West Germany's 1954 World Cup-winning team, #HorstEckel has sadly died. The team defeated Hungary 3-2 in the final after trailing and became known as the, "Wunder von Bern" and listed it as one of the best #WorldCup matches of all time. pic.twitter.com/62s4y0I7Ve — IMAGO. (@imago_images) December 3, 2021

Mit Horst Eckel (u. r.) ist heute der letzte Weltmeister von 1954 gestorben.

Doch durch das Wunder von Bern werden sie ewig weiterleben. ❤️

Macht es gut, ihr Legenden. 🙏 pic.twitter.com/ytEHBgSkaY — ran (@ransport) December 3, 2021

المصدر: رويترز