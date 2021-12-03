إشبيلية يعلن خضوع نجمه الأرجنتيني لعملية جراحية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة خضوع لاعبه الأرجنتيني إيريك لاميلا لعملية جراحية في مدريد بعد تعرضه لإصابة قوية في كتفه الأيمن.

وجاء في بيان النادي الأندلسي: "سيخضع لاعب خط الوسط لاميلا لعملية جراحية بعد ظهر اليوم في كتفه الأيمن في مدريد على يد الدكتور ميكيل أرامبيري المتخصص في الإصابات الرياضية".

وأضاف البيان: "كان لاميلا قد تعرض للإصابة في كتفه قبل أيام خلال جلسة تدريبية للفريق وتقدر فترة التعافي بحوالي أربعة أشهر".

وتعد إصابة لاميلا بمثابة ضربة قوية للفريق الأندلسي الذي لديه جدول زمني صعب في ديسمبر مع مباريات ضد فياريال وبيلباو وأتلتيكو مدريد وبرشلونة في "الليغا" وأمام سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يذكر أن لاميلا انتقل إلى صفوف إشبيلية قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

المصدر: sevillafc.es