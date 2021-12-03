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أفضل جائزة رياضية في أستراليا.. يحصدها لأول مرة لاعب كرة سلة

الرياضة

أفضل جائزة رياضية في أستراليا.. يحصدها لأول مرة لاعب كرة سلة
AFP ELSA
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أصبح باتي ميلز لاعب فريق بروكلين بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أول لاعب سلة يحصد أفضل جائزة رياضية في بلاده أستراليا.

وهي جائزة "دون" بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بأول ميدالية أولمبية طوال تاريخه في أولمبياد طوكيو الصيفي في وقت سابق من العام الحالي.

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وكان ميلز أول أسترالي من السكان الأصليين يحمل علم بلاده في أولمبياد طوكيو وأحرز 42 نقطة في حصول فريقه على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد التفوق على سلوفينيا.

وقال ميلز بعد حصوله على الجائزة: "لم أفكر مطلقا في الحصول على مثل هذه الجائزة لكني فقط أؤدي عملي كلاعب محترف وأسعى للحصول على خبرات من أجل التحسن وأقوم بكل هذا بأسلوب أعتقد أنه يمكن أن يفيد الآخرين".

وتحمل جائزة "دون" اسم لاعب الكريكيت الأسترالي الكبير دون برادمان وهي تقدم في كل عام للرياضي أو الفريق الذي كان له التأثير الأكبر في البلاد خلال العام.

المصدر: "رويترز"

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