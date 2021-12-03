أفضل جائزة رياضية في أستراليا.. يحصدها لأول مرة لاعب كرة سلة

أصبح باتي ميلز لاعب فريق بروكلين بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أول لاعب سلة يحصد أفضل جائزة رياضية في بلاده أستراليا.

وهي جائزة "دون" بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بأول ميدالية أولمبية طوال تاريخه في أولمبياد طوكيو الصيفي في وقت سابق من العام الحالي.

Nets fans! Help us congratulate @Patty_Mills for winning the highest honor in Australian sports, The Don Award!



The @sportaushof awarded Patty for his "determination, skill and inspirational leadership" while leading the Boomers to a bronze medal in Tokyo!



CONGRATS BALA! 🇦🇺🏆 pic.twitter.com/5BWUfRwUVn — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 2, 2021

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وكان ميلز أول أسترالي من السكان الأصليين يحمل علم بلاده في أولمبياد طوكيو وأحرز 42 نقطة في حصول فريقه على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد التفوق على سلوفينيا.

وقال ميلز بعد حصوله على الجائزة: "لم أفكر مطلقا في الحصول على مثل هذه الجائزة لكني فقط أؤدي عملي كلاعب محترف وأسعى للحصول على خبرات من أجل التحسن وأقوم بكل هذا بأسلوب أعتقد أنه يمكن أن يفيد الآخرين".

وتحمل جائزة "دون" اسم لاعب الكريكيت الأسترالي الكبير دون برادمان وهي تقدم في كل عام للرياضي أو الفريق الذي كان له التأثير الأكبر في البلاد خلال العام.

المصدر: "رويترز"