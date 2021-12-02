رونالدو يقود "الشياطين الحمر" لدك حصون "المدفعجية" في ليلته التهديفية المميزة (فيديو)

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه أرسنال إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أرسنال باب التسجيل في الدقيقة الـ13 عن طريق إيميل سميث روي، قبل أن ينتفض اليونايتد ويقلب النتيجة رأسا على عقب بفضل هدفي نجميه البرتغاليين برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 44 و52 على الترتيب.

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الهدف رقم 800 لكرستيانو رونالدو pic.twitter.com/lvqFWlsGoR — ناصـر (@7neiit) December 2, 2021

وعادل الضيوف النتيجة عن طريق النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة الـ54 من عمراللقاء.

🎥 | هدف كريستيانو رونالدو من ركلة الجزاء. pic.twitter.com/EAxkM1XGsL — MUFC MEDIA (@4MUFCMEDIA) December 2, 2021

وفي الدقيقة الـ70 سجل رونالدو من ركلة جزاء هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه ليقود "الشياطين الحمر" إلى فوز مثير في ليلته التهديفية المميزة.

Man Utd take the spoils in a five-goal classic at Old Trafford 🔥#MUNARSpic.twitter.com/vlGm7S0G5Z — Premier League (@premierleague) December 2, 2021

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وبهدفيه اليوم، رفع رونالدو عدد أهدافه خلال مسيرته إلى 801 هدف، منها 115 هدفا مع المنتخب البرتغالي و130 هدفا مع مانشستر يونايتد و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي و 450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني و101 هدف مع يوفنتوس الإيطالي.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT