تخفيض عدد الجماهير في الدوري الألماني بسبب قيود فيروس كورونا الجديدة

أعادت الحكومة الألمانية تشديد القيود في المسابقات الرياضية مع زيادة الإصابات بكورونا، حيث قررت خفض عدد الجماهير بمباريات الدوري الألماني لكرة القدم إلى 50%، بما لا يزيد عن 15 ألفا.

واتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع أولاف شولتس الذي سيخلفها في المنصب وقادة 16 ولاية ألمانية على عدد من الإجراءات تشمل تخفيض عدد الجماهير في المنافسات الرياضية داخل وخارج القاعات.

ويتعين على الدوري الألماني تقليص عدد الجماهير لتقليل مخاطر العدوى بعد أن سمحت معظم الملاعب في ألمانيا بسعة كاملة تقريبا من المشجعين هذا الموسم.

Bundesliga matches can only have an attendance of up to 50% and up to a maximum of 15,000 spectators after the German government on Thursday reintroduced restrictions for sports events amid rising cases of COVID-19 infections. https://t.co/RSfjDLApFH — Reuters Sports (@ReutersSports) December 2, 2021

وأكدت الحكومة الألمانية أن الجمهور مجبر على ارتداء الكمامات مع وجوب إلغاء المنافسات الرياضية في الولايات التي سجلت أعلى معدلات إصابة بالفيروس سريع الانتشار.

وقال كريستيان زايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني: "يمكن تفهم تحديد عدد الجماهير في الملاعب مؤقتا".

وأضاف: "تأمل الرابطة في أن يؤدي قرار الحكومة والولايات في تحسن وضع مواجهة الوباء".

#DFL-Geschäftsführer Christian Seifert zum heutigen Beschluss nach der Konferenz der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 🗨️➡️ https://t.co/Wbmpp9jApNpic.twitter.com/zJ3MvThH6Q — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) December 2, 2021

وتخشى السلطات الألمانية مخاطر موجة رابعة من كوفيد-19 والضغط على وحدات العناية المركزة وسجلت اليوم الخميس أكثر من 73 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى ووفاة 388 شخصا.

المصدر: رويترز