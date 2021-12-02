أحمد الأحمر يتراجع عن الاعتزال الدولي ويعود للمنتخب المصري (فيديو)

نشر نادي الزمالك المصري فيديو عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس، أعلن خلاله تراجع نجمه أحمد الأحمر عن اعتزاله الدولي وعودته إلى صفوف المنتخب المصري لكرة اليد.

مازال للأسطورة أحمد الأحمر فصول أُخرى من المجد ليسطرها مع منتخبنا الوطني. 💯



أحمد الأحمر يعود ليستكمل رحلته مع منتخب مصر. 😍🇪🇬 #Zamalek⁩ ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالكpic.twitter.com/ywj53wqj74 — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) December 2, 2021

وكان الأحمر قد أعلن الاعتزال دوليا عقب انتهاء مشاركة منتخب "الفراعنة" في أولمبياد "طوكيو 2020".

أحمد الأحمر يعود لصفوف المنتخب الوطني قبل البطولة الإفريقية لنستكمل معاً المسيرة الحافلة بالإنجازات والبطولات. 🇪🇬🏆#EHFpic.twitter.com/7IlbUU9T2w — EHF - الاتحاد المصري لكرة اليد (@EHFEGYPT) December 2, 2021

وأكد الاتحاد المصري لكرة اليد أنباء عودة الأحمر إلى المنتخب عبر نشر صور للاعب عبر حساب الاتحاد في "تويتر"، مرفقة بعبارة: "أحمد الأحمر يعود لصفوف المنتخب الوطني قبل البطولة الإفريقية لنستكمل معا المسيرة الحافلة بالإنجازات والبطولات".

🧾 قائمة منتخب مصر للرجال المُشاركة في الدورة الدولية الودية بالسعودية من ١٥ إلى ٢١ ديسمبر، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ 🤾🏻‍♀️🇪🇬#EHFpic.twitter.com/Y0Xax1ZjZa — EHF - الاتحاد المصري لكرة اليد (@EHFEGYPT) December 2, 2021

المصدر: ZSCOfficial/EHFEGYPT/twitter