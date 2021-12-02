بالصور.. أسوأ هدايا عيد الميلاد في متاجر الأندية الإنجليزية لهذا العام

مع اقتراب العام من نهايته، تدخل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فترة الأعياد وتعرض على مشجعيها شراء تذكارات لأحبائهم، لكن لم تكن جميع تلك الهدايا مثيرة للإعجاب أو مميزة.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية استعرضت بعض أسوأ الهدايا المعروضة للشراء في متاجر الأندية الإنجليزية المحترفة للعام الجديد 2022.

كرات مانشستر يونايتد:

طرح "الشياطين الحمر" كرات زينة لشجرة الميلاد باللونين الذهبي والأحمر، وتتناسب ألوان مانشستر يونايتد جيدا مع عيد الميلاد بقيمة 11,25 جنيها إسترلينيا، لكن جماهير مان يونايتد ستعمل بشكل جيد لتجنب هذه الزينة البلاستيكية.

سترة أرسنال:

تستعرض متاجر "المدفعجية" سترة بقيمة 28 جنيها إسترلينيا، مصنوعة من الألياف الصناعية التي تسبب حكة مثل لدغة نبات القراص، إضافة لتصميمها برسومات مظهر الموز المصاب بكدمات لا تتناسب مع أجواء عيد الميلاد.

بيجاما تشيلسي:

تتوفر في متاجر "البلوز" بيجاما قطنية بقيمة 30 جنيها إسترلينيا، تحمل عبارة "تسجيل الأهداف في أرض العجائب الشتوية"، وتبدو شقية بعض الشيء، وليست لطيفة في عيد الميلاد هذا العام.

مكعب الروبيك لمانشستر سيتي:

محاولة اختراق دفاع السيتي تشبه حل اللغز، لذلك ربما كان هذا ما ألهم تصميم مكعب الروبيك الأزرق بقيمة 13,95 جنيها إسترلينيا.

ويمكنك المراهنة على أن الكثير من الأطفال حول العالم سيحصلون على مكعب روبيك لإبقائهم مشغولين أثناء طهي الديك الرومي في الفرن.

عطر الحلاقة لويست هام:

يأمل العديد من مشجعي وست هام في الحصول على عطر ما بعد الحلاقة من ماركة "توم فورد" الشهيرة.

لكن بدلا من ذلك، قد يحصلون على هذه الرائحة بقيمة 12 جنيها إسترلينيا.

ونظرا لهذا السعر المنخفض، لا يمكنك تخيل أن رائحته مثل الورود بل قد تكون الزجاجة هي الأفضل ما في الهدية.

قزم عيد الميلاد الخاص بليفربول:

يعتبر القزم الأحمر تميمة عيد الميلاد حيث يتم إخفاؤها عن الاطفال في أرجاء المنزل، لكن قزم ليفربول الذي يبلغ ثمنه عشرة جنيهات فمن الاكيد انه سيكون واضحا أين ما حاولت إخفائه.

قبعة توتنهام الزرقاء:

لا يحب المشجعون شيئا أكثر من ارتداء الملابس خلال فترة الأعياد في المباريات، ويمكنك التأكد من أنك سترى الكثير من مشجعي توتنهام يرتدون قبعات عيد الميلاد بقيمة 6 جنيهات بلون البحرية والمطرزة بشعار الديك الشهير ويلوحون بها بعيدا.

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المصدر:thesun