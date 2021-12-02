الصين ترد على تعليق بطولات التنس بسبب قضية اللاعبة "المفقودة"

خلال المؤتمر الصحفي اليومي قال وانغ ونبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال اليوم الخميس إن بلاده تعارض تسييس الرياضة.

وجاء رد وانغ بعد قرار اتحاد محترفات التنس أمس الأربعاء تعليق بطولاته في الصين بسبب مخاوف على سلامة المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي بينغ شواي.

The Women’s Tennis Association has suspended all tournaments in China because of the uncertainty surrounding tennis star Peng Shuai.



Shuai’s whereabouts remain largely unknown since she came forward with sexual abuse allegations against a former Chinese govt official last month. pic.twitter.com/fMGHUM8S6G — AJ+ (@ajplus) December 1, 2021

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واختفت بينغ البالغة 35 عاما، بطلة ويمبلدون ورولان غاروس سابقا في الزوجي، لأكثر من أسبوعين بعدما وجهت الاتهامات لنائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي، على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي المستخدم في الصين.

وذكرت بينغ في وقت سابق هذا الشهر بأن تشانغ غاولي الذي بات في السبعينات من عمره الآن "أجبرها" على ممارسة الجنس على مدى علاقة متقطعة تواصلت لسنوات وعلى أن تكون عشيقته.

وبعد احتجاجات دولية، نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية سلسلة من اللقطات تفيد بأن الأمور تسير على ما يرام مع الرياضية.

وظهرت في إحدى بطولات كرة المضرب في بكين بحسب صور رسمية من الحدث وفي مطعم في العاصمة الصينية، بعد تزايد الضغوط الدولية للحصول على معلومات حول وضعها، ثم أجرت مقابلة مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ عبر الفيديو لمدة 30 دقيقة.

وأعربت دول عدة من بينها الولايات المتحدة عن "قلقها" حيال مصير اللاعبة. وطلبت الأمم المتحدة أدلة على سلامة اللاعبة، فيما انتشر وسم "هاشتاغ" #أين هي بينغ شواي، مثل النار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير المقبل.

المصدر: "وكالات"