إدانة تعرض لاعب كوري في الدوري الفرنسي لإساءة عنصرية

قال مرسيليا إنه أدان وبشدة العبارات المسيئة التي وجهت إلى اللاعب الكوري الجنوبي سوك هيون-جون مهاجم نادي تروا خلال المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب مرسيليا مطلع الأسبوع الحالي.

وأقيمت المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 1-0 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأحد الماضي بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة.

"The club strongly condemns all forms of racism or xenophobia."https://t.co/Rh4wMOxyNb — CNN Football (@CNNFC) December 1, 2021

لكن تروا قال الثلاثاء الماضي إن مهاجمه سوك تعرض لإساءة عنصرية. وأضاف أن مكبرات الصوت الخاصة بشبكة أمازون التي كانت تبث المباراة التقطت التعليقات المسيئة للاعب الكوري الجنوبي.

وقال مرسيليا: "ينضم أولمبيك مرسيليا إلى تروا ويستنكر بشدة العبارات التي وجهت إلى سوك هيون-جون.. يقدم أولمبيك مرسيليا أيضا كامل دعمه إلى لاعب تروا".

وأضاف النادي المنتمي للمدينة الجنوبية: "تبادل رئيسا الناديين وجهات النظر في أجواء هادئة ويتعهد مرسيليا من خلال رئيسه بابلو لونجوريا بمساءلة المخالفين واتخاذ الخطوات المطلوبة".

المصدر: "رويترز"