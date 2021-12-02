بالفيديو.. أبو تريكة يعود مجددا لدائرة الأضواء ويمتنع عن الكلام

امتنع أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، عن الكلام خلال الاستوديو التحليلي الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك تضامنا مع إصابة أحد المشجعين في مباراة تشيلسي وواتفورد.

وقام المذيع بسؤال أبو تريكة المحلل الرياضي بقناة "بي إن سبورتس"، عن رأيه في تتويج ليونيل ميسي الأرجنتيني بالكرة الذهبية السابعة من قبل استفتاء مجلة فرانس فوتبول الشهيرة.

إلا أن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أبو تريكة رفض التعليق، وقال: "أنا بخرج من الموود (المزاج) بسبب ظروف معينة مريت بيها، احتراما ليك ولدكتور طارق سأظل ولكن لن أتحدث، احتراما للمشاهدين".

وتوقفت مباراة تشيلسي وواتفورد، والتي أقيمت على ملعب "فيكارج رود"، ضمن الجولة الـ14 من البريميرليغ.

ولاحظ ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي وجود مشكلة ما في المدرجات، وأشار للحكم لما يحدث من أجل التدخل، وتم إيقاف المباراة لحين إسعاف المشجع الذي أصيب بنوبة قلبية.

رد فعل محمد أبو تريكة بعد توقف مباراة واتفورد وتشيلسي بسبب تعرض مشجع لأزمة صحية في المدرجات.



pic.twitter.com/KlItzodNVk — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

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وأضاف أبو تريكة: "أنا أعتذر عن الحديث، أنا لا أريد أن أتحدث اليوم بعد ما شاهدناه في مباراة واتفورد".

وأكمل: "في المرة السابقة خلال مباراة توتنهام ونيوكاسل، وصفني البعض بأنني غير محترم، ولكن أنا احتراما للجميع، اليوم سأظل متواجدا كضيف ولن أتحدث، لن أغادر الاستوديو ولكنني لن أتحدث...".

ولم تكن تلك الواقعة الأولى التي يبدي بها النجم المصري تأثره، فسبق له مغادرة الاستوديو التحليلي خلال مباراة توتنهام أمام نيوكاسل في 17 أكتوبر الماضي، بعدما سقط أحد المشجعين وأصيب بأزمة قلبية، قبل أن تستكمل المباراة وهو ما رفضه نجم منتخب مصر والأهلي السابق.

المصدر: RT