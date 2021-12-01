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ريال مدريد يحلق في صدارة "الليغا" بفوزه على بيلباو (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يحلق في صدارة
Reuters Sergio Perez
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حقق ريال مدريد انتصارا صعبا على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون مقابل يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة مبتعدا بـ7 نقاط عن أقرب مطارديه جاره أتلتيكو الذي لديه مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد بيلباو عند 20 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT

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