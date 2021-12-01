ريال مدريد يحلق في صدارة "الليغا" بفوزه على بيلباو (فيديو)
حقق ريال مدريد انتصارا صعبا على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون مقابل يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.
الدوري الاسباني :— onE 🎬 (@hd9828) December 1, 2021
ريال مدريد 1 × 0 اتلتيكبلباو | قووووول كريم بنزيما ⚽️🎥
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وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة مبتعدا بـ7 نقاط عن أقرب مطارديه جاره أتلتيكو الذي لديه مباراة مؤجلة.
𝟕 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫. 📈— LaLiga English (@LaLigaEN) December 1, 2021
RT 🔁 if you think @realmadriden will win #LaLigaSantander this season. 🤍 pic.twitter.com/2SnfIZDiCO
في المقابل، توقف رصيد بيلباو عند 20 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
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