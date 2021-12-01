مقطع فيديو متداول لرئيس الـ"فيفا" يتكلم فيه العربية عن قطر يثير تفاعلا (فيدو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصريح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، جياني إنفانتيتو، باللغة العربية، حول قطر.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح، جياني إنفانتيتو، الذي أدلى به خلال افتتاح كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة، ما أثار تفاعلا، حيث قال رئيس "فيفا" باللغة العربية: "أهلا وسهلا.. قطر بيت الوحدة وبيت العالم العربي اليوم والعالم غدا".

رئيس الفيفا جياني أنفنتينو : قطر بيت الوحدة وبيت العالم العربي اليوم، والعالم غدا #تلفزيون_قطر

#كأس_العربpic.twitter.com/un83QVES1M — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 30, 2021

وقال أحد الحسابات: "كم هو جميل أن يتكلم الغرب لغتنا"، في حين قال آخر: "قطر تحوز على ثقة العالم، وتستضيف أكبر المهرجانات العالمية باقتدار..فعلا قطر بيت الوحدة وبيت العالم العربي اليوم والعالم غدا..مبروك قطر عاصمة الرياضة العالمية".

كم هو جميل أن يتكلم الغرب لغتنا #كأس_العربhttps://t.co/SAbHCiFIk6 — حسن المرواني🇶🇦 (@HassanhamedQtr) November 30, 2021

قطر تحوز على ثقة العالم . وتستضيف أكبر المهرجانات العالمية باقتدار .

فعلا قطر بيت الوحدة وبيت العالم العربي اليوم والعالم غدا .

مبروك قطر عاصمة الرياضة العالمية . pic.twitter.com/8onRaC8xOR — Mohammed Almoallemi (@mohameed_omar44) November 30, 2021

وجرى افتتاح فيفا لكأس العرب 2021 في قطر، أمس الثلاثاء، بحضور عدد من الشخصيات والرؤساء والزعماء، وحضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفل الافتتاح وألقى كلمة أعلن فيها افتتاح البطولة ورحب بـ"جميع العرب في دوحة العرب".

المصدر: RT