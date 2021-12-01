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فيديو.. مشجع يصرخ لميسي خلال التتويج بالكرة الذهبية: رونالدو أفضل منك !

الرياضة

فيديو.. مشجع يصرخ لميسي خلال التتويج بالكرة الذهبية: رونالدو أفضل منك !
AFP ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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بمجرد إعلان فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2021 أثار الأمر غضب عدد كبير من جماهير وعشاق كرة القدم الذين رأوا أنه لايستحق الجائزة هذه المرة

وتوج نجم باريس سان جيرمان، بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم الاثنين الفائت في باريس، للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

وأثناء وقوف ميسي إلى جانب زوجته وأطفاله لالتقاط الصور الخاصة بالحفل، خرج مشجع بين الحشود صارخا: "هل تسمعني ياميسي؟.. رونالدو أفضل منك".

لكن ميسي لم يبد اهتماما يذكر واستمر في طريقه ليعتلي مسرح "دو شاتليه"، احتفاءا بفوزه باللقب. 

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وتعد هذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها النجم الأرجنتيني البالغ 34 عاما بالجائزة، ليتفوق على منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حاز الجائزة 5 مرات.

واعتبر البعض أن الجائزة هي خير تتويج لمسيرة ميسي الكروية، وأنه لن يتمكن من الحصول عليها مرة أخرى، فيما عزا البعض الأمر إلى المجاملات من قبل المجلة الفرنسية، للنادي الفرنسي الذي يتواجد فيه النجم الأرجنتيني.
ونال ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين أول لقب في مسيرته وهي كأس كوبا أمريكا، وهو ما اعتبره البعض أحد أسباب نيل الجائزة.

كما فاز النجم الأرجنتيني هذا العام بلقب هداف الدوري الإسباني "الليغا" مع برشلونة، ورفع مع الفريق الكتالوني كأس ملك إسبانيا.

المصدر: MatchTVChannel

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