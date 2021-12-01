كأس العرب.. الجزائر تتفوق على السودان بالبنط العريض (فيديو)

تفوق المنتخب الجزائري على نظيره السوداني 4-0على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر لغاية 18 ديسمبر المقبل.

وأحرز بغداد بونجاح الهدفين الأول والثاني لثعالب الصحراء في الدقيقتين 11 و37، وكان الهدف الثاني له من خطأ فادح لحارس مرمى صقور الجديان، الذي لم يستطع الإمساك بالكرة لترتطم بيديه وتدخل إلى الشباك.

فيما وقع جمال الدين بن العمري الهدف الثالث لمنتخب بلاده في شباك السودان عند الدقيقة 43 من الشوط الأول.

🔴🎥 أهداف المنتخب الوطني الجزائري الثلاثة أمام نظيره السوداني خلال الشوط الأول pic.twitter.com/7Td9xKgY6B — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) December 1, 2021

واستغل العربي هلال خطأ فادحا من مدافع السودان الذي لم يستطع التمرير ليحصل لاعب الجزائر على الكرة ويضعها في المرمى بسهولة، في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

🔴🎥هلال العربي سوداني يوقع الرابع في شباك السودان بعد انطلاق المرحلة الثانية من اللقاء.#كأس_العرب_قطر_2021pic.twitter.com/0PYd0Mls2r — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) December 1, 2021

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ولاحت فرصة تقليص الفارق للمنتخب السوداني في الدقيقة 70، عندما تحصل على ركلة جزاء، غير أن محمد عبدالرحمن أهدرها.

وبهذه النتيجة تتصدر الجزائر المجموعة الرابعة، التي يتواجد فيها المنتخب المصري، الذي سيواجه بدوره نظيره اللبناني بعد قليل.

المصدر:RT