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بعد ساعات من فوزه بالكرة الذهبية.. ميسي يصاب بالمرض

الرياضة

بعد ساعات من فوزه بالكرة الذهبية.. ميسي يصاب بالمرض
AFP JUAN MABROMATA
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أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية، عن تدريبات الفريق بداعي المرض، وذلك قبل مواجهة نيس اليوم الأربعاء في الدوري الفرنسي.

وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي في بيان رسمي أن ميسي وليوناردو باريديس غابا عن التدريبات الثلاثاء بسبب أعراض التهاب المعدة والأمعاء.

وأضاف:"سيتم تحديث آخر المستجدات صباح اليوم للنظر في إمكانية مشاركتهما ضد نيس".

وتابع:"نيمار يعاني من التواء في الكاحل مع تلف في الرباط ومن المتوقع غيابه لمدة 6 إلى 8 أسابيع".

واستكمل البيان:"ماورو إيكاردي عاد إلى التدريبات، عكس جورجينيو فاينالدوم، أندير هيريرا ويوليان دراكسلر، الذين انسحبوا من قائمة المباراة".

ووفقا لموقع "جول" فإن المشكلة التي يعاني منها ميسي لن تمنعه من الظهور ضد نيس، بل سيشارك وسيقوم بتقديم جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها أمام الجماهير.

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وشارك النجم الأرجنتيني في 11 مباراة مع الفريق على مستوى الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي مرة واحدة في الدوري وصنع 3 أهداف، بينما أحرز 3 أهداف في 4 مباريات بدوري الأبطال.

وتوج نجم باريس سان جيرمان، بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم الاثنين الفائت في باريس، للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

المصدر: goal.com

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