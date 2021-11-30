الأرجنتيني بيكرمان يتولى تدريب المنتخب الفنزويلي

أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين مدرب الأرجنتين وكولومبيا السابق خوسيه بيكرمان مدربا للمنتخب الوطني.

وفنزويلا هي الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية التي لم يسبق لها التأهل إلى نهائيات كأس العالم وتقبع في مؤخرة ترتيب تصفيات القارة التي تضم عشرة فرق بسبع نقاط من 14 مباراة.

وتتأخر فنزويلا حاليا بعشر نقاط عن كولومبيا صاحبة المركز الرابع وبيرو التي تحتل المركز الخامس.

ومع تأهل الفرق الأربعة الأولى في الترتيب مباشرة إلى نهائيات قطر، لا يملك بيكرمان سوى فرصة ضئيلة في قيادة المنتخب الفنزويلي إلى كأس العالم لكنه قال إنه قادم وهو "مفعم بالأمل".

وأبلغ المدرب الأرجنتيني البالغ 72 عاما الصحفيين اليوم الثلاثاء: "أعرف أنني في المكان الصحيح".

ويعد بيكرمان واحدا من أبرز مدربي المنطقة، وتولى قيادة أندية في الأرجنتين وتشيلي والمكسيك.

كما تولى تدريب منتخب الأرجنتين وقاده في كأس العالم 2006 وساعد كولومبيا على الوصول إلى دور الثمانية في كأس العالم 2014 في البرازيل.

José Néstor Pékerman: “Estamos para creer. Con paciencia, trabajo y continuidad. Tenemos los recursos, la gente, la confianza.”#PékermanEsVinotinto ➡️ https://t.co/3KvGfKyfZJpic.twitter.com/xC9aEGrUj3 — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 30, 2021

وسيصبح بيكرمان رابع مدرب يقود فنزويلا منذ انطلاق التصفيات المؤهلة إلى قطر بعد رافائيل دودامل وجوزيه بيسيرو والمدرب المؤقت ليو غونزاليس.

وقال خورخي خيمنيز رئيس الاتحاد الفنزويلي إن تعيين بيكرمان بعقد لخمس سنوات يمثل "لحظة تحول في منتخبنا الوطني".

المصدر: "رويترز"