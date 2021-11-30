قرار حكومي ينقذ برشلونة من جحيم "أليانز أرينا"

أعلنت حكومة بافاريا بشكل رسمي منع الجماهير من حضور مواجهة بايرن ميونيخ وبرشلونة في ملعب "أليانز أرينا"، معقل النادي البافاري، في الجولة الـ6 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن ماركوس زودر، رئيس الوزراء في مقاطعة بافاريا الألمانية عن منع الجماهير من حضور المواجهة المرتقبة، في ظل حالة التفشي الكبير لفيروس كورونا في المقاطعة، والمخاوف من التجمعات الكبيرة مع حلول فصل الشتاء.

وقال زودر: "من الضروري أن نعيد الإغلاق على مستوى البلاد بأكمله، ولو لم ينجح ذلك فسنقوم بذلك على مستوى بافاريا".

⚽️🚨 OFICIAL



🏟️❌ El Bayern-Barcelona de Champions se jugará a puerta cerrada



🦠 Markus Söder, primer ministro de Baviera, confirma que NO habrá aficionados debido a la mala situación de COVID pic.twitter.com/wLMLX3OOHy — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 30, 2021

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وأضاف: "كرة القدم هامة للغاية من أجل الجميع، لكن علينا أن نقلل من التجمعات في كل مكان".

وسيكون ذلك الإجراء ساريا على الأقل حتى نهاية العام الجاري، وهي الفترة التي سيلعب فيها بايرن ميونيخ مباراتين على ملعبه في الدوري الألماني بالإضافة لمواجهة برشلونة.

وحسم بايرن ميونيخ أمر صعوده لدور الـ 16 بالفعل، فيما اقتصر الصراع على بطاقة التأهل الثانية لثمن النهائي بين برشلونة وبنفيكا.

وسيلعب الفريق الكتالوني في الجولة الأخيرة مع مضيفه بايرن ميونيخ الذي لا يرحم، يوم الأربعاء الـ8 من ديسمبر، بينما يستضيف بنفيكا دينامو كييف، وتبدو هذه المباراة على الورق في المتناول لأصحاب الأرض.

ويملك برشلونة ثلاثة سيناريوهات للتأهل وهي:

1- الفوز في الجولة الأخيرة على بايرن ميونيخ، بغض النظر عن نتيجة مباراة بنفيكا ضد دينامو كييف.

2- التعادل مع تعثر بنفيكا سواء بالخسارة أو التعادل مع دينامو كييف.

3- الخسارة أمام بايرن ميونيخ مع عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف.

المصدر: RT