شاهد..هدف شيك المذهل ببطولة أوروبا ينافس على جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة مختصرة تضم 11 لاعبا للمنافسة على جائزة بوشكاش لأفضل هدف هذا العام.

وينافس الهدف الذي سجله باتريك شيك في مرمى اسكتلندا في بطولة أوروبا لنيل هذه الجائزة الرفيعة.

وسجل شيك أحد أبرز الأهداف في تاريخ بطولة أوروبا ليقود التشيك للفوز 2-0 على اسكتلندا في مستهل مشوارها ببطولة أوروبا في يونيو الماضي.

وأضاف شيك، الذي افتتح التسجيل بضربة رأس رائعة قبل الاستراحة، هدفه الثاني بتسديدة مذهلة من بعد منتصف الملعب بقليل بعدما لمح خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه.

وجاء الهدف من مسافة 49.7 متر ليصبح أبعد هدف في تاريخ بطولة أوروبا وفقا لإحصاءات أوبتا.

واختير هذا الهدف لاحقا الأفضل في البطولة.

🇨🇿 Desde medio campo, Patrik Schick con República Checa en la Euro



(via @EURO2024)pic.twitter.com/opcaAAZhiE — Andres Suarez (@Ansuar6_) November 29, 2021

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وفاز سون هيونج-مين مهاجم توتنهام بجائزة بوشكاش في 2020 بهدفه الرائع من مجهود فردي في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وستظهر كارولين وير لاعبة مانشستر سيتي للمرة الثانية على التوالي في القائمة المختصرة بسبب هدفها الرائع من عند حافة منطقة الجزاء في مباراة قمة بالدوري الممتاز للسيدات أمام مانشستر يونايتد.

وتضم القائمة أيضا إيريك لاميلا ورياض محرز من الدوري الممتاز.

وسجل لاميلا هدفا بطريقة "رابونا" أمام أرسنال في قمة شمال لندن بينما نال محرز إشادة واسعة بسبب هدفه من مجهود فردي أمام زيمبابوي أثناء اللعب مع منتخب الجزائر.

وسيتم إعلان الفائز في 17 يناير.

المصدر: "رويترز"