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حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021

الرياضة

حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021
Reuters
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الاثنين، صوب العاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للعام 2021 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وبدأ الموقع الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" بالكشف بترتيب تنازلي عن القائمة النهائية للمتنافسين الـ30 على الكرة الذهبية لعام 2021:

يذكر أن اللاعبين المتساوين في المراكز حصلوا على نفس عدد الأصوات.

- 29 لوكا مودريتش (ريال مدريد)

- 29 سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)

- 26 نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

- 26 جيرارد مورينو (فياريال)

- 26 روبن دياز (مانشستر سيتي)

- 25  فيل فودين (مانشستر سيتي)

- 24 بيدري غونزاليس (برشلونة)

- 23 هاري كين (توتنهام هوتسبير)

- 21 برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

- 21 لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

- 20 رياض محرز (مانشستر سيتي)

وسيبدأ الحفل الذي يستضيفه مسرح شاتليه التاريخي في العاصمة باريس في تمام الساعة 22:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيتم خلال الحفل توزيع الجوائز لأفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل لاعب صاعد (تحت 21 عاما) وأفضل حارس مرمى.

وسيقود الحفل ديديه دروغبا أسطورة منتخب ساحل العاج ونجم تشيلسي السابق بالإضافة لمقدمة البرامج الفرنسية- البريطانية ساندي هيريبرت.

يذكر أن جوائز "فرانس فوتبول" العام الماضي ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، نشرت المجلة الفرنسية الشهيرة أسماء اللاعبين المرشحين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021 على 6 دفعات، ضمت كل دفعة 5 أسماء، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

وتواجد النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز ضمن قائمة المرشحين الـ30 للفوز بالجائزة.

الدفعة الأولى:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي).

الدفعة الثانية:

الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) والإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

الدفعة الثالثة:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس).

الدفعة الرابعة:

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) والدنماركي سيمون كاير (ميلان).

الدفعة الخامسة:

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الإيطالي جورجينو (تشيلسي)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) والبلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي).

الدفعة السادسة:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، الإسباني جيرارد مورينو (فياريال)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

- كيفية اختيار الفائز بجائزة "الكرة الذهبية 2021":

يصوت 180 صحفيا على مستوى العالم، لاختيار الفائز بالكرة الذهبية.

ويرتب الصحفيون، قائمة مكونة من 5 لاعبين، بحيث يحصد الأول 6 نقاط، والثاني 4 نقاط، والثالث 3 نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة وحيدة.

ويفوز بالجائزة اللاعب صاحب العدد الأعلى من النقاط، وفي حال تساوي لاعبين في عدد النقاط، تذهب الكرة الذهبية إلى اللاعب الأكثر اختيارا في المركز الأول.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2019، لينفرد بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات (أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019)، وفض الشراكة مع المنافس التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، الحاصل على الجائزة خمس مرات (أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017).

وتعد هذه النسخة هي الـ65 للكرة الذهبية، منذ انطلاقها عام 1956، حيث شهدت اندماجها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بين عامي 2010 و2015 قبل الانفصال بينهما.

وفي ما يلي قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها:

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندريه شيفتشينكو

2003: التشيكي بافل نيدفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج ويا

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان بيير بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود غوليت

1986: السوفييتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشيل بلاتيني

1984: الفرنسي ميشيل بلاتيني

1983: الفرنسي ميشيل بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغن

1978: الإنجليزي كيفن كيغن

1977: الدنماركي آلن سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بيكنباور

1975: السوفييتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بيكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الويلزي جورج بست

1967: الهنغاري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الإسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفييتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي الأرجنتيني عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريز

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

- كما يتنافس 10 حراس على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021:

1- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

2- البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).

3- الدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر سيتي).

4- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي).

5- البلجيكي تيبوا كورتوا (ريال مدريد).

6- الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).

7- الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

8- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

9- السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

10- السلوفيني سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان).

وأنشأت مجلة "فرانس فوتبول" جائزة "ياشين" عام 2019 تكريما لحارس مرمى منتخب الاتحاد السوفيتي السابق، الأسطورة ليف ياشين، الملقب بالعنكبوت وهو حارس المرمى الوحيد، حتى الآن، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب، وكان ذلك في عام 1963، إضافة إلى جائزة أفضل حارس في القرن الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وفاز بالنسخة الأولى من جائزة "ياشين"، البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين فريق ليفربول الإنجليزي عام 2019.

كما رشحت المجلة الفرنسية لجوائز عام 2021، 20 لاعبة لجائزة الأفضل، و10 لاعبين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم (تحت 21 عاما).

المصدر: RT

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