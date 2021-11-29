هيرتا برلين يقيل المدرب دارداي ويعين كوركوت لنهاية الموسم

استغنى هيرتا برلين عن مدربه بال دارداي، اليوم الاثنين، بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري الألماني، حيث حقق انتصارين فقط في آخر ثماني مباريات، وعين تايفون كوركوت بدلا منه.

ووقع كوركوت، البالغ 47 عاما، والذي سبق له تدريب هانوفر وشتوتغارت وباير ليفركوزن وأندية أخرى، عقدا لنهاية الموسم.

وقال فريدي بوبيتش، المدير الرياضي لفريق هيرتا برلين: "نرغب في منح الفريق دفعة جديدة بالتعاقد مع تايفون كوركوت.

وأضاف: "أظهر تايفون في السابق قدراته على تطوير الفرق التي عمل معها وليس مجرد المحافظة على الاستقرار".

وتعادل هيرتا 1-1 مع ضيفه أوغسبورغ أمس الأول، ليمدد سجله الخالي من الانتصارات في الدوري إلى أربع مباريات ويبقى في المركز 14، متقدما بنقطة واحدة على مراكز المنافسة على البقاء أو الهبوط.

وتم استثمار أكثر من 300 مليون يورو (338.58 مليون دولار) في هيرتا في السنوات الثلاث الماضية، لكن النادي كافح لتفادي الهبوط في المواسم الأخيرة.

المصدر: رويترز