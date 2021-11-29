ليصبح بطلا دون منازع في الوزن الخفيف.. كامبوسوس يستدعي هاني

حلم جورج كامبوسوس بخوض نزال لتوحيد الألقاب أمام ديفين هاني بطل مجلس الملاكمة العالمي في وزن الخفيف بعد فوز الملاكم الأسترالي المفاجئ على تيوفيمو لوبيز في نيويورك يوم السبت الماضي.

وكان كامبوسوس الطرف الأقل ترشيحا قبل النزال المثير لكنه باغت لوبيز الذي لم يكن قد خسر أي مواجهة قبلها ليفوز عليه.

وبهذا الانتصار حصل كامبوسوس البالغ عمره 28 عاما على ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية في حلبة ماديسون سكوير جاردن.

Eddie Hearn has stated that he'd like to now make George Kambosos Jr vs Devin Haney for the undisputed WBA, WBC, IBF & WBO lightweight titles in Vegas, USA or Sydney, Australia. [@IFLTV] pic.twitter.com/O3rJtqehss — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 28, 2021

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وقال كامبوسوس لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد: "أتطلع لمواجهة ديفين هاني. إنه ملاكم كبير جدا ويملك اللقب الوحيد الذي يراوغني وهو لقب مجلس الملاكمة العالمي.

"إذا لم يحدث ذلك سأحاول العثور على بديل. هناك الكثير من الأسماء اللامعة في وزن الخفيف.

"أصبحت المرشح الأبرز الآن والملاكم الذي يخشاه الجميع".

المصدر: "رويترز"