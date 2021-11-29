بسبب عرض الألعاب النارية.. اعتقال 400 مشجع (فيديو)

اعتقلت شرطة مكافحة الشغب حوالي 400 من مشجعي فريق "تسيسكا" موسكو عقب مباراة جرت بين الفريق الروسي ومضيفه زينيت بطرسبورغ، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المحلي.

وكان سبب الاعتقالات، سلوك بعض المشجعين المتطرفين الذين أشعلوا ألعابا نارية أثناء المباراة.

ولم يكن العرض الناري محدودا بل غطى الدخان الكثيف أحد مدرجات ملعب "تسيسكا أرينا" بالكامل.

ووفقا لوكالة "نوفستي"، حتى بعد ثلاث ساعات من انتهاء المبارة، استمرت عمليات البحث والاعتقالات.

في البداية، لم يسمح للجماهير بمغادرة المدرجات، في ظل محاولة رجال الشرطة العثور على المحرضين، باستخدام كاميرات النقل التلفزيونية.

وعندما اتضح أن الكاميرات لم تعمل، بدأوا في وضع المشجعين كمجموعات في شاحنات الشرطة.

ونتيجة لذلك، تم نقل 408 مشجعين إلى مقر الشرطة، قبل أن يتم إطلاق سراح عدد منهم عند الساعة الواحدة والنصف ليلا.

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تم بالفعل التعليق على حادثة عرض الألعاب النارية في قيادة الدوري الروسي الممتاز، وكذلك في النادي نفسه.

وجاء في بيان النادي الروسي تعليقا على الحادث: " نحن على اتصال مع الجهات المسؤولة ومع جماهيرنا، ونبذل قصارى جهدنا لمساعدة أولئك الذين لم يشاركوا في الأحداث المؤسفة".

وتابع: "للأسف، لأول مرة في تاريخ (تسيسكا أرينا) خلال المباراة، يجري استخدام الألعاب النارية بهذا الحجم، وندين أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال غير القانونية، ولكن في الوقت نفسه نعتقد أن الأبرياء يجب ألا يعانون".

وأكد النادي في بيانه أنه على اتصال بالجهات المسؤولة لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن، كما أشار إلى تقديمه مشورة قانونية مجانية لمشجعيه.

وخسر تسيسكا أمام زينيت، متصدر ترتيب الدوري الروسي بهدفين نظيفين.

المصدر: nakanune