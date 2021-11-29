حرمته الثلوج من حضور المباراة.. فكان التعويض من هاري

بادر نجم فريق توتنهام هاري كين، تجاه أحد مشجعي النادي الإنجليزي عقب تأجيل مباراته أمام مضيفه بيرنلي الأحد، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الممتاز لكرة القدم، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وتفاعل كين مع أحد مشجعي توتنهام، الذي سبق ونشر تغريدة عبر "تويتر"، أوضح من خلالها إنه سافر 31 ساعة من الولايات المتحدة إلى إنجلترا رفقة زوجته لمشاهدة مباراة فريقه أمام بيرنلي.

وكتب المشجع عبر حسابه يوم 27 نوفمبر: "دالاس إلى لندن إلى بيرنلي، قرابة 31 ساعة، لا نوم، فقط القهوة ومقرمشات الجبن والمزيد من الجبن، هناك تنبؤات بسقوط الثلج، الأشياء التي تقوم بها عندما تحب ناديك".

Just been sent this tweet and absolutely gutted for you! For your commitment and to make up for the match being called off I’d like to invite you to a home game as my guest when you’re next in London 👍 https://t.co/wB3c8c40HN — Harry Kane (@HKane) November 28, 2021

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ورد المهاجم الإنجليزي صاحب الـ28 عاما عليه مساء الأحد: "لقد تلقيت تلك التغريدة للتو وأشعر بالإحباط من أجلك، من أجل التزامك وتعويضا للمباراة التي تم تأجيلها، أود أن أدعوك إلى مباراة في ملعبنا كضيفي عندما تحل بعد ذلك في لندن".

وجاء قرار التأجيل قبل أقل من ساعة واحدة من موعد انطلاق المباراة.

يذكر أن هاري كين مهاجم توتنهام توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد أمام محمد صلاح.

المصدر: twitter.com/HKane