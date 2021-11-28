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شاهد.. فينيسيوس يمزق شباك المغربي ياسين بونو

الرياضة

شاهد.. فينيسيوس يمزق شباك المغربي ياسين بونو
AFP GABRIEL BOUYS
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انتزع فريق ريال مدريد فوزا صعبا من ضيفه إشبيلية (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وضع المهاجم رفائيل مير فيسينتي الفريق الأندلسي في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

ورد أصحاب الأرض الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين، فقد أدرك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التعادل في الدقيقة 32، ومن ثم اقتنص زميله الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الفوز بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

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وحقق فريق ريال مدريد انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 33 نقطة، ويحتل صدارة الدوري، بفارق 4 نقاط أمام وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي تغلب بدوره على مضيفه قاديش بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل، توقف رصيد إشبيلية عند 28 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع على سلم ترتيب "لا ليغا".

المصدر: RT 

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