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شاهد.. مقاتل روسي يطفئ "النمر" بضربة قاضية في الرأس

الرياضة

شاهد.. مقاتل روسي يطفئ
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أسقط الروسي شاربوتدين ماغوميدوف منافسه البرازيلي جويل دوس سانتوس بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما أمس السبت، ضمن بطولة "AMC Fight Nights 106" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ووجه المقاتل الروسي ضربة قوية قاضية بقدمه لرأس البرازيلي، الملقب بـ"النمر"، أسقطته على أرض الحلبة في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة سيكتيفكار الروسية.

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وحقق شاربوتدين ماغوميدوف (27 عاما) انتصاره الثامن من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

في المقابل، تعرض جويل دوس سانتوس (  28 عاما) للهزيمة الخامسة حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 12 انتصارا.

المصدر: وكالات 

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