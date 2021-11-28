يونس محمود يعلن جاهزية العراق لحصد اللقب الخامس من بطولة كأس العرب

أعلن يونس محمود المشرف على المنتخب العراقي لكرة القدم، الأحد، جاهزية "أسود الرافدين" لحصد اللقب الخامس من بطولة كأس العرب التي ستنطلق منافساتها بعد غد الثلاثاء في قطر.

وقال في بيان صحفي: "الفريق يطمح إلى الحفاظ على مكاسبه في النسخ السابقة من البطولة، باعتباره الأكثر تتويجا بها".

وأضاف، أن "إحراز اللقب سيلقي بأثره الكبير على العراق وشعبه الشغوف بكرة القدم، وستعم الفرحة أرجاء البلاد، وستشمل ملايين العراقيين في الخارج، لأن أي نجاح للمنتخب سيتردد صداه على نطاق واسع في أنحاء المعمورة".

وتابع محمود وهو قائد منتخب العراق عندما حقق لقب بطولة أمم آسيا عام 2007: "لا شك أن قرعة البطولة وضعت أسود الرافدين في مهمة صعبة أمام منتخبات خليجية في المجموعة الأولى، إلا أن المنتخب العراقي على قدر التحدي، وجاهز للمنافسة على لقب البطولة، خاصة مع التشكيلة الحالية التي تضم عددا من النجوم في الدوريات الأوروبية ودوري نجوم قطر، والدوري العراقي".

ويعتبر العراق أكثر الفائزين ببطولة كأس العرب، حيث أحرز أربعة ألقاب من أصل تسعة.

المصدر: RT