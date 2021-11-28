الإصابة تبعد تشيلويل عن تشيلسي لستة أسابيع

أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي، توماس توخيل، إصابة الظهير الأيسر للفريق، بن تشيلويل، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، مشيرا إلى أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

وتعرض اللاعب الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 24 عاما، للإصابة خلال مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي برباعية دون رد.

وقال توخيل قبل مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد المقررة في وقت لاحق اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي: "إنه (تشيلويل) يعاني من إصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي والقرار هو التعامل مع حالته بحذر شديد، وإن الأسابيع الستة المقبلة ستحدد مسار العلاج".

وأضاف أنه متفائل للغاية لأن ركبة تشيلويل استجابت للعلاج الأولي بشكل جيد.

وأكمل المدرب الألماني: "يجب أن ننتظر. لا نود الحديث في الوقت الراهن عن أسوأ السيناريوهات لأن هناك أيضا سيناريو أفضل".

ويحتل تشيلسي المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، ويتقدم بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه ليفربول، ولكن سيكون بمقدور الفريق اللندني تعزيز هذا الفارق عندما يواجه مانشستر يونايتد اليوم.

المصدر: أ ب