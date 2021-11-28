تشافي يشيد بالمهاجم المغربي الزلزولي بعد فوز برشلونة على فياريال

أعرب المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن سعادته بفوز فريقه على مضيفه فياريال 3-1، كما أشاد بمهاجمه المغربي الصاعد عبد الصمد الزلزولي، الذي قدم أداء جيدا في اللقاء.

وقال تشافي عقب المباراة، التي أقيمت أمس السبت في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد عانينا كثيرا في الشوط الثاني ومع نهاية الشوط الأول.. فياريال منافس قوي، وكلفنا الكثير للخروج من الضغط".

وأضاف: "لقد حققنا ثلاث نقاط ذهبية، ولم يستحق فياريال الخسارة، كانت مباراة متقاربة للغاية، لكنه انتصار هائل يمنحنا معنويات كبيرة، واللاعبون قدموا كل شيء".

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وتابع: "لن أتحدث عن الحكام، عملهم مهمة صعبة، ولست هنا لأحكم على قراراتهم، وبخلاف الحكام توجد تقنية الفيديو، ومن الصعب أن تكون حكما".

وأردف: "هناك لحظات يسيطر فيها المنافس على الكرة، تعرضنا لضغط كبير للغاية، وتفوقوا علينا في الشوط الثاني، وعلينا أن نتطور ونلعب بشكل أفضل وبمزيد من السيطرة".

وأكمل المدرب الإسباني: "عمل الفريق الدفاعي كان مذهلا، اللاعبون الشباب أدوا بشكل جيد جدا، والزلزولي موهبة مهمة، وموجود لكي يصنع الفارق، ورغم أنه عانى دفاعيا، لكنه ساهم بقوة في الهجوم، ونحن سعداء جدا به".

وشارك الزلزولي في لقاء فياريال أساسيا وتم استبداله في الدقيقة 66 عندما كان "البارسا" متقدما بهدف دون رد.

ويبلغ الزلزولي من العمر 19 عاما، ولد وترعرع في مدينة بني ملال المغربية، قبل أن يهاجر رفقة أسرته إلى إسبانيا، ليكمل تعليمه ويصقل موهبته هناك.

وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما، ويلعب في مركز قلب الهجوم، وانضم لبرشلونة في أغسطس الماضي قادما من إيركوليس الإسباني، مقابل مليوني يورو، ووقع عقدا مع الفريق الكتالوني يمتد لثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين.

المصدر: وكالات