الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة تشيلسي ومانشستر يونايتد

يستضيف تشيلسي نادي مانشستر يونايتد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش.

ويتطلع تشيلسي، متصدر الدوري الإنجليزي، لتحقيق انتصار جديد، لتعميق الفارق عن أقرب منافسيه، بينما يسعى مانشستر يونايتد للخروج بأقل الأضرار من ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، بعدما مني بأربع خسائر في آخر خمس جولات، بينها هزيمتان مذلتان أمام الغريم ليفربول 0-5 في الأسبوع التاسع، وواتفورد 1-4 في الجولة الماضية.

وتوقعت صحيفة "ماركا" أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

تشيلسي

في حراسة المرمى: ميندي.

في الدفاع: سيلفا – أنطونيو روديغر – تريفوه تشالوباه – ألونسو.

في الوسط: جورجينيو – روبن لوفتو تشيك - رييس جاميس.

في الهجوم: ماسون ماونت – فيرنر– كالوم هودسون أودوي.

مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: دي خيا.

في الدفاع: بيساكا – ليندلوف – بيلي – تيليس.

في الوسط: ماكتومناي – برونو – ماتيتش.

في الهجوم: رونالدو – سانشو – راشفورد.

المصدر: "ماركا"