هل تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء مستحقة لفياريال في لقاء برشلونة؟ (فيديو)

أثار الحكم سيزار سوتو غرادو، الذي أدار مباراة فياريال وضيفه برشلونة، أمس السبت، في المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم، جدلا واسعا لعدم احتسابه ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وبعد انطلاق المباراة بست دقائق، توغل أحد مهاجمي فياريال داخل منطقة جزاء برشلونة، قبل أن يسدد كرة قوية في تجاه المرمى، ليتزحلق المدافع المخضرم جيرارد بيكيه للتصدي للكرة، لكنها ضربت في يده داخل منطقة الجزاء، ولم يتدخل الحكم لاحتساب ركلة جزاء، أو يستعين بتقنية الفيديو المساعد "فار"، وطلب مواصلة اللعب.

Como se nota que lo de pique ahora es el tenis, que buena mano tiene.... pic.twitter.com/FDzhHGfBRR — Irreduc7ible (@el_puto_poyo_) November 27, 2021

وأثارت هذه اللقطة جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الإسبانية، حيث نقلت صحيفة "ماركا"، عن الخبير التحكيمي بيريز بورول، قوله: "ركلة جزاء واضحة ضد جيرارد بيكيه. لقد قام المدافع باعتراض الكرة (بيده) التي كانت في طريقها إلى المرمى. لا أفهم حكم الفيديو المساعد الذي لم يقم بمراجعة ما حدث".

#LaPolémica del #VillarrealBarça "Penalti no pitado por una mano clara de Piqué y la entrada de Parejo no es de roja", según Pérez Burrull, árbitro de @RadioMARCAhttps://t.co/MQ6EAzZrdhpic.twitter.com/2DLCMI0oPk — MARCA (@marca) November 27, 2021

‼️🗣️ @itu_edu, sobre las 2 jugadas polémicas del #VillarrealBarça:



🟥 "Para mí era EXPULSIÓN a Parejo por la entrada a Busquets"



✋ "Luego, es PENALTI de Piqué por mano. Se tira y la pelota le pega en la mano derecha, no en la que apoyaba que era la izquierda" pic.twitter.com/l8HPLLB7TP — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 27, 2021

وبدوره، أكد الحكم السابق إيتورالدي غونزاليس، الذي يعمل حاليا خبيرا تحكيميا في إذاعة "Carrusel Deportivo"، أن فياريال استحق الحصول على ركلة جزاء بعد لمس بيكيه الكرة بيده، مضيفا: "ضربة جزاء مستحقة لأن بيكيه لمس الكرة بيده اليمنى وليست باليسرى التي كان يستند عليها".

El penalti de Gerard Piqué? Si

Es roja a Parejo? También pic.twitter.com/NHhz8unfiD — Juanma (@Juanma19_x) November 28, 2021

وقال غونزاليس أيضا إن صانع ألعاب فياريال، داني باريخو، كان يستحق الطرد بعد تدخله العنيف في حق قائد برشلونة سيرجي بوسكيتس.

وحقق نادي برشلونة فوزا عسيرا على فياريال في الأنفاس الأخيرة من مواجهتهما، بنتيجة 3-1.

وبهذا الانتصار، رفع "البارسا" رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الـ12.

المصدر: صحف إسبانية