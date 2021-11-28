بوكيتينو ينهي الجدل بشأن إمكانية تدريبه مانشستر يونايتد

أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان، الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، أن كل تركيزه ينصب على ناديه الحالي رغم كثرة الإشاعات التي ربطت اسمه بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتحدثت تقارير إعلامية عدة خلال الأيام القليلة الماضية، عن إمكانية رحيل بوكيتينو عن سان جيرمان لتدريب مانشستر يونايتد، لكن المدرب الأرجنتيني سارع إلى نفي هذه الإشاعات وأضاف أنه لا يريد مغادرة النادي الباريسي، وأنه لا علاقة له بالإشاعات التي تحدثت عن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تجربته السابقة مع توتنهام.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة فريقه ومضيفه سانت إيتيان المقررة في وقت لاحق اليوم الأحد، لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الفرنسي: "أنا فعلا أركز مع باريس سان جيرمان.. لدينا الخبرة والعادة أن مثل هذه الإشاعات تحدث كثيرا.. إنه أمر جيد عندما تحدث لأنها تجعل الأمور تبدو وكأنك تقوم بعمل جيد".

وأكمل: "نحن لا نختلق الإشاعات، ولا نركز عليها، نحاول فقط التركيز على تقديم مستوى جيد في العمل، وللنادي الذي نحن فيه، بالطبع باريس سان جيرمان".

المصدر: وكالات