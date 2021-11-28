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عزف نشيد إيران بدلا عن سوريا في مباراة بتصفيات كأس العالم يثير جدلا واسعا (فيديو)

الرياضة

عزف نشيد إيران بدلا عن سوريا في مباراة بتصفيات كأس العالم يثير جدلا واسعا (فيديو)
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شهدت مباراة منتخبي سوريا وكازاخستان لكرة السلة ضمن تصفيات كأس العالم، واقعة مثيرة للجدل، بعد عزف النشيد الوطني الإيراني بالخطأ بدلا عن السوري في العاصمة الكازاخية نورسلطان.

وقبل انطلاق المباراة، وكما هي العادة في المباريات الدولية، اصطف اللاعبون لعزف نشيد منتخب كل بلد، ولكن اللاعبين السوريين تفاجأوا بعزف نشيد آخر غير نشيدهم الوطني "حماة الديار"، وتبين فيما بعد أنه النشيد الإيراني.

وظهرت علامات الاستغراب على وجوه بعض لاعبي المنتخب السوري، لكنهم لم يتخذوا أي قرار مباشرة، وظلوا واقفين في أماكنهم حتى إكمال النشيد.

وبعد الانتهاء من عزف النشيد الكازاخستاني، وقف لاعبو منتخب سوريا، ورددوا نشيد بلادهم دون موسيقى بعد أن تنبهوا إلى ما حدث.

وانتشرت مقاطع فيديو للواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا، مع موجة من الغضب جراء هذا الخطأ.

وخسر المنتخب السوري المباراة بنتيجة 74-84، على أن تلعب مباراة الإياب في دمشق، لتستضيف سوريا أول مباراة دولية رياضية منذ عام 2011.

المصدر: RT

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