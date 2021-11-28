عزف نشيد إيران بدلا عن سوريا في مباراة بتصفيات كأس العالم يثير جدلا واسعا (فيديو)
شهدت مباراة منتخبي سوريا وكازاخستان لكرة السلة ضمن تصفيات كأس العالم، واقعة مثيرة للجدل، بعد عزف النشيد الوطني الإيراني بالخطأ بدلا عن السوري في العاصمة الكازاخية نورسلطان.
وقبل انطلاق المباراة، وكما هي العادة في المباريات الدولية، اصطف اللاعبون لعزف نشيد منتخب كل بلد، ولكن اللاعبين السوريين تفاجأوا بعزف نشيد آخر غير نشيدهم الوطني "حماة الديار"، وتبين فيما بعد أنه النشيد الإيراني.
#زلة فرويدية— رفيق سحالي Rafik SAHALI (@RafikSahali) November 27, 2021
شهدت مباراة منتخبي #سوريا وكازاخستان ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة حادثة مثيرة للجدل بعد عزف النشيد الوطني الإيراني بدلا عن السوري.
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#إيران#حماة_الديارpic.twitter.com/DGck1jWZY2
#شاهد: عزف النشيد الايراني عوضاً عن النشيد السوري، خلال مباراة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بين سوريا وكازاخستان، ورغم علامات الاستغراب من لاعبي المنتخب السوري، إلا أنهم أكملوا النشيد وصفقوا في نهايته. pic.twitter.com/O1bfrII9r2— 💚❤️wedad Hamad (@Gurbtwatan) November 27, 2021
وظهرت علامات الاستغراب على وجوه بعض لاعبي المنتخب السوري، لكنهم لم يتخذوا أي قرار مباشرة، وظلوا واقفين في أماكنهم حتى إكمال النشيد.
وبعد الانتهاء من عزف النشيد الكازاخستاني، وقف لاعبو منتخب سوريا، ورددوا نشيد بلادهم دون موسيقى بعد أن تنبهوا إلى ما حدث.
لاعبو منتخبنا الوطني لكرة السلة وهم ينشدون النشيد العربي السوري خلال مباراتهم أمس مع #كازاخستان، بعد حصول خطأ تنظيمي أدى إلى عزف النشيد الوطني الإيراني بدل نشيدنا الوطني، وذلك لوجود مباراة للمنتخب الإيراني في نفس اليوم 🇸🇾 pic.twitter.com/F3JZggKKFn— أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) November 27, 2021
وانتشرت مقاطع فيديو للواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا، مع موجة من الغضب جراء هذا الخطأ.
وخسر المنتخب السوري المباراة بنتيجة 74-84، على أن تلعب مباراة الإياب في دمشق، لتستضيف سوريا أول مباراة دولية رياضية منذ عام 2011.
المصدر: RT
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