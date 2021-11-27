رد فعل صلاح على مشجع اقتحم الملعب متجها نحوه! (فيديو)

شهدت نهاية مباراة ليفربول وضيفه ساوثهامبتون (4-0) يوم السبت ضمن الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اقتحام مشجع الملعب لالتقاط صورة تذكارية مع النجم المصري محمد صلاح.

وتفاجأ محمد صلاح لدى مصافحته اللاعبين باقتحام أحد المشجعين لأرض الملعب من أجل التقاط صورة تذكارية معه، وتدخل رجال لإخراج المشجع من أرض الملعب وإبعاده عن النجم المصري، الذي أشار بيده ربما إلى التقاط الصورة خارج أرضية الملعب.

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ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، متجاوزا بفارق نقطتين حامل اللقب، مانشستر سيتي، الذي يستضيف فريق وست هام يونايتد، الرابع برصيد 24 نقطة، غدا الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما يتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 29 نقطة، قبل مباراته المرتقبة أمام ضيفه مانشستر يونايتد، الثامن برصيد 17 نقطة، مساء غد الأحد أيضا، في قمة مباريات هذه الجولة من الدوري.

في المقابل، يشغل ساوثهامبتون، المركز الثالث عشر على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة، بانتظار بقية نتائج مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: وكالات