طفل صغير يقتحم ملعب مباراة ليفربول ضد بورتو ويسرق كرة دوري الأبطال (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا، لطفل صغير، وهو يسرق كرة من ملعب "أنفيلد" خلال مباراة ليفربول وضيفه بورتو، الأربعاء الماضي، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وظهر الطفل في الفيديو، وهو يحمل الكرة ويركض مسرعا باتجاه المدرجات، في الوقت الذي كان يلاحقه أحد الحراس المسؤولين عن أمن الملعب، وتمكن الطفل من رمي الكرة باتجاه أحد المشجعين وقفز على سياج المدرج، ليتسلم كرته قبل أن يختفي وسط المشجعين في مشهد مثير.

This is epic 🤪 pic.twitter.com/Fs7oRnXfas — Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 25, 2021

طفل إنجليزي يسرق كرة دوري أبطال أوروبا من ملعب الأنفيلد خلال مباراة ليفربول و بورتو. pic.twitter.com/UVRU682QS8 — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) November 25, 2021

وانتهت مواجهة ليفربول وضيفه بورتو، بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، من توقيع النجم المصري، محمد صلاح، ولاعب الوسط الإسباني، تياغو ألكانتارا.

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وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لليفربول في منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما بأنه ضمن التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، في وقت يتنافس فيه بورتو مع ميلان وأتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة.

المصدر: مواقع التواصل